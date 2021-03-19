Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası - Son Dakika

Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası

19.03.2021 13:26
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası, System.String[]

Vatan için can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim hatim eden çocuklar, lapa lapa kar yağışına aldırış etmeden Eskişehir Hava Şehitliğine gelerek hatimlerini bağışlayıp dua ettiler.

Vatan için can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim hatim eden çocuklar, lapa lapa kar yağışına aldırış etmeden Eskişehir Hava Şehitliğine gelerek hatimlerini bağışlayıp dua ettiler.

Eskişehir Hoca Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'ndan gelen 14 öğrenci Eskişehir Hava Şehitliğine gelerek hatimlerini bağışladılar. Genç hafızlar devam eden kar yağışına aldırış etmeden okudukları dualar sonrası teşrik tekbirleriyle şehitlikten çıktılar.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim hatmine başlayan çocuklar, ziyaretlerini cuma gününe denk getirerek şehitliği ziyaret ettiler. Bu sırada başlayan yoğun kar yağışına aldırış etmeden okunan Yasin-i Şeriflerin ardından hatimlerini bağışlayan, dualarını eden çocuklar ilahiler okudular.

Kur'an kursu öğrencilerinden 13 yaşındaki Emir Hamza Uysal, o dönemde şehit olan askerlerin yiyecek ekmeği bile zor bulurken şimdi yemekhanede çıkan yemekleri beğenmediklerini söyleyerek kendisini sorumsuz hissettiğini belirtti. Bir başka öğrenci olan Musa Günalp: "Kendimi çok hüzünlü hissediyorum, çünkü eskiden buradan yani mezarlığın yanından geçerken uçsuz bucaksız mezarlar var, eskiden çok şehitler düşüyormuş, vatan için şehitlerimiz oluyormuş, zor imkanlarda vatanımızı kazanmışız. Burada gerçekten gururluyum, onlar için bugün 2 tane Yasin okudum" dedi. Diğer öğrencilerden olan Fatih Aktaş gururlarını ve mutluluklarını dile getirirken, Sefa ise "Gerekirse bizde burada şehit olmaya hazırız" dedi.

"Kar yağışı başka bir bayrağa bu kadar yakışır mı?"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla hafta boyunca hatim okuduklarını söyleyen Eskişehir Hoca Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu hocası Mehmet Sıddık Ay, çocuklara şehitlik bilincini anlatabilmek için onları buraya getirdiklerini belirtti. Ay, "Öğrencilerimizden birisi 'hocam şehitliğe gidelim' dedi. Hem hatim duamızı okuduk hem de şehitlerimizin başında Yasin-i Şeriflerimizi okuduk. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi bizde refleks olarak gelişmiş. Vatan, bayrak dediğiniz zaman her Türk'ün içi coşar. Biraz önce çocuklara baktım, bayrağımıza hayran hayran bakıyorlar. Bu kar yağışı başka bir bayrağa bu kadar yakışır mı? " ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası
Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası

Eskişehir, Vatan, dua, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti         
13:35
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor         
11:40
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lapa lapa kar altında şehitler için hatim duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei