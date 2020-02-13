Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü - Son Dakika

Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü

7 saat önce

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı.

Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü, System.String[]

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Kent merkezine yağan lapa lapa kar şehri beyaza bürüdü.


Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde yağan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşarken esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.


Havanın kar yağışıyla birlikte ısındığını belirten vatandaşlar, "Erzurum birkaç gündür eksi 40 dereceleri gördü. Hava gerçekten çok soğuk. Ama bu sabah başlayan kar yağışıyla birlikte birazcık ısındık diyebiliriz. Keşke çocuk olup kızaklarla kayabilsek" dediler.


Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevreleri karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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