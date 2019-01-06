Lapa Lapa Yağan Karın Altında Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

Tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' etkinliği çerçevesinde Kırıkkaleli vatandaşlar, lapa lapa yağan karın altında Sarıkamış şehitleri anma programı kapsamında polis ve askerler ile birlikte yürüdü.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' etkinliği çerçevesinde Kırıkkaleli vatandaşlar, lapa lapa yağan karın altında Sarıkamış şehitleri anma programı kapsamında polis ve askerler ile birlikte yürüdü.



Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı tarafından Osmanlı Marşları seslendirildi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kırıkkale'de Sarıkamış Şehitleri anma programı etkinlikleri çerçevesinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında yüzlerce kişi, polis ve askerler ile birlikte caddelerde yürüdü. Bazı vatandaşlarsa evlerinin camlarından Türk bayrağı salladı. Daha sonra vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 104 yıl önce dondurucu soğuğa rağmen binlerce kahramanın bu vatan için, bu milletin geleceği için Sarıkamış'ta şehit olduğunu söyledi. Sezer, "Anadolu'nun her bir tarafından gelerek bu toprakları vatan bilip şehit düşen şühedalara minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü 'ne, Vali Sezer'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müdürleri, Şehit yakınları, Gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE

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