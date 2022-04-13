Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

13.04.2022 12:35
Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan laparoskopik prostat kanseri ameliyatı 400 doktora canlı yayında eğitim amaçlı izletildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan laparoskopik prostat kanseri ameliyatı 400 doktora canlı yayında eğitim amaçlı izletildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan İzol tarafından "laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı" gerçekleştirdi.

Ameliyatı çevrim içi takip eden 400 hekim, sorular sorarak operasyonun önemli noktalarıyla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzol, erkeklerde en sık görülen kanserlerin başında gelen prostat kanserinin cerrahi tedavisinde, "minimal invaziv" yöntemlerin sıklıkla uygulandığını belirtti.

Laparoskopik cerrahinin minimal kanama, erken dönemde normal hayata dönüş gibi avantajlarının bulunduğunu ifade eden İzol, bu tip eğitim ve kursların süreceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
İzmir'de bir hastanın göğüs boşluğundan 5 kilogram tümör çıkarıldı İzmir'de bir hastanın göğüs boşluğundan 5 kilogram tümör çıkarıldı Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement