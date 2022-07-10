Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi - Son Dakika
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Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi

10.07.2022 19:18
Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyarette Tel Aviv'den Riyad'a barış mesajı taşıyacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyarette Tel Aviv'den Riyad'a barış mesajı taşıyacağını belirtti.

İsrail Başbakanı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Tarihi bir haftanın başlangıcına tanık oluyoruz. İsrail'in, kuruluşundan bu yana ABD siyasi arenasında sahip olduğu en iyi dostlardan biri olan ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü ülkeye gelecek." ifadelerini kullandı.

Lapid, Biden'ın ziyaretinin, hem riskleri hem de fırsatları ele alacağını belirterek, görüşmelerin öncelikli olarak İran dosyasına odaklanacağına dikkati çekti.

İran'ın, uranyum zenginleştirme sürecini hızlandırmak için yeni nesil IR6 santrifüjlerini kullanmaya başladığının ortaya çıktığına işaret eden Lapid, bu durumun imzalanan anlaşmalara tamamen aykırı olduğunu ve uluslararası tepkinin sağlam ve kararlı olması gerektiğini söyledi.

Lapid, İsrail'in İran nükleer programıyla mücadelesinde "diplomatik ve operasyonel açıdan tam çalışma özgürlüğünü koruduğunu" kaydederek, bazı tarafların İsrail'i hedef alması durumunda eli kolu bağlı kalmayacaklarını, Biden ve ekibiyle tüm bu tehditlere karşı güvenlik iş birliğinin genişletilmesi meselesini de görüşeceklerini aktardı.

İsrail Başbakanı Lapid, şunları kaydetti:

"Biden, İsrail ve ardından Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette İsrail'den Suudi Arabistan'a barış ve umut mesajı taşıyacak. İsrail bölge ülkelerinin tamamına elini uzatıyor, onları iyi ilişkiler kurmaya ve çocuklarımız için tarihin akışını değiştirmeye çağırıyor."

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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