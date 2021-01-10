ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak - Son Dakika

ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak

10.01.2021 11:01

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip "1915 Çanakkale Köprüsü"nün inşasının sürdüğü Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde yer alan kaplıcanın tesisleşme projesinde sona yaklaşıldı.

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip "1915 Çanakkale Köprüsü"nün inşasının sürdüğü Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde yer alan kaplıcanın tesisleşme projesinde sona yaklaşıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Lapseki Kaymakamlığı ve Lapseki Belediyesinin katkılarıyla kaplıcanın gün yüzüne çıkarılması projesinde, kaplıca ana binası, bungalov evler, havuzlar, piknik alanı ve otopark yapılması planlanıyor.

Projede, dört mevsim sürdürülebilir turizm faaliyetleri hedefleniyor. 600 metre derinlikte bulunan 45 derecelik suyla oluşturulacak termal kaplıca, yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle ilgili detayları aktardı.

İlçelerinin en güzel köylerinden biri olan Kocabaşlar'ın Ilıca mevkisinde bir termal kaplıca projelerinin olduğunu belirten Çelikkaya, bu konuda sona yaklaşıldığını söyledi.

Projeden önce yöre halkı tarafından burada kullanılan bir havuz bulunduğunu, buradan bir sondaj yaparak yola çıkıldığını anlatan Çelikkaya, "Biz oraya bir sondaj projesi yaptık. GMKA tarafından finanse edilen bir proje. Yaklaşık 600 metreden bir sıcak su bulduk. Suyun sıcaklığı 45 derece. Bu bizim termal kaplıca için yeterli bir sıcaklık. Suyun debisi de yaklaşık olarak saniyede 3,7 litre. Biz o bölgeleye yaklaşık 20-25 tane bungalov tipi evler planlıyoruz. Bunları planladık, projelendirdik. Önümüzdeki yıl bunları faaliyete geçirmek istiyoruz." dedi.

Fatih Çelikkaya, aynı böylede 5 kilometrelik bir yürüyüş yolu projelerinin de olduğunu hatırlattı.

Bu çalışmanın doğa yürüyüşü severler için alternatif bir alan oluşturacağına işaret eden Çelikkaya, şöyle konuştu:

"Bu projemizi kaplıca projemize entegre yürüteceğiz. Yine belediyemizle yapıyoruz çalışmamızı. Bir mesire alanı projemiz var. İnsanlarımız gelip kaplıcada sıcak su ve diğer dinlenme tesislerinde faydalandıktan sonra eşleriyle çocuklarıyla yürüyerek, o bölgede doğal yürüyüş alanı gerçekleştireceğiz. Pikniklerini yapacaklar. Mesire alanı olarak o bölgede değişik tesisler planlıyoruz. Bunların hepsinin inşallah Lapseki'mize Çanakkale'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Çelikkaya, projenin tamamlanmasıyla "1915 Çanakkale Köprüsü" ile adını duyuran Lapseki'ye olan ilginin giderek artacağını, bölgenin sosyal aktivitelerin yapıldığı bir merkez olacağını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak
ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak
ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak
ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Turizm, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ÇANAKKALE - Lapseki adını kaplıca ve doğa turizmiyle de duyuracak - Son Dakika


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