Lapseki AK Parti 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi - Son Dakika

AK Parti Lapseki 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Firdevs Kıroğlu seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen kongreye katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, kadınların siyasette çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu, kadınların partide önemli yerlerde olduğunu ifade eden İskenderoğlu, "AK Parti'de kadının gücü, nezaketi, zarafeti, aslında yaptığımız siyasete de yansıyor. Bunu Cumhur İttifakında belediye seçimlerinde bir kez daha gördük. Hep birlikte omuz omuza verdik ve şükürler olsun ki Lapseki'de yüzde 56 oy aldık. Bunun sebebi, bizler omuz omuza yürüyen kadın siyasetçileriz. Allah razı olsun ki, 'benim iki ardımda yürü' diyen değil, 'benimle beraber omuz omuza yürü' diye bir lidere sahibiz. Bu sebeple biz kapıları çalarız, hasta varsa gireriz, onun derdiyle dertleniriz. Çünkü biz anneyiz. Bizim vicdanımız, farklı bir bakış açımız var. O yüzdendir ki, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, il başkanımızla milletvekillerimizle omuz omuza yürüyecek kadın siyasetçilere ihtiyacımız var." diye konuştu.

İskenderoğlu, "Güçlü kadın, güçlü toplum demek" diyerek, "Sizler bu evlatlarımızı yarına taşıyan, onları yetiştiren annelersiniz. O yüzden daha güçlü olmalıyız ki, toplumun temelini anneler sağlar. Ailenin çimentosu annelerdir, kadınlardır. Siyasette de kadın kolları çok güçlü olmalı. Kadınların işi zor siyasette. Aynı evdeki gibi" ifadesini kullandı.