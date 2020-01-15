Lapseki Arıcılar Derneği Başkanı Kübranur Demirtaş oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki Arıcılar Derneği Başkanı Kübranur Demirtaş oldu - Son Dakika

Lapseki Arıcılar Derneği Başkanı Kübranur Demirtaş oldu

6 saat önce

Lapseki Arıcılar Birliğinde ilçe başkanlığına Kübranur Demirtaş seçildi.

Lapseki Arıcılar Derneği Başkanı Kübranur Demirtaş oldu, System.String[]

Lapseki Arıcılar Birliğinde ilçe başkanlığına Kübranur Demirtaş seçildi.


Arcılar Birliği Lapseki ilçe yönetim kurul seçimlerinde Kübranur Demirtaş ve ekibi 18 oy alırken eski Arıcılar Birliği Başkanı Mümin Gür 15 oyda kaldı. Yeni Başkan Kübranur Demirtaş yaptığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bayanların üstlendiği sorumluluklarla farklı görevlerde bulunmaları hem şahsım hemde toplum için çok önemli. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri'ye, benden önceki süreçte Lapseki Arıcılar Birliği Başkanlığını üstlenmiş olan Mümin Gür'e çok teşekkür ederim" dedi.


Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, yeni başkan Kübranur Demirtaş'ı tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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