Lapseki Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesine bağlı Çardak
ve Umurbey
Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.
Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı. Cumhuriyet Halk Partisi
adayları Umurbey belde adayı Erdal Doğan
ile Çardak Belde adayı Metin Semerci
15 Temmuz Milli Birlik ve Toplantı Salonunda düzenlenen ortak tören ile mazbatalarını aldı. CHP
adına Umurbey belde adayı Erdal Doğan 935 rey alarak yüzde 51,49 oy oranına sahip olurken, Çardak belde adayı Metin Semerci bin 511 rey olarak yüzde 56,42 oy oranına ulaşmayı başardı. Belediye Başkanları yaptıkları ortak açıklamada vatandaşlara teşekkür ederek hizmet etme noktasında 5 yıl boyunca aralıksız çalışacaklarını ifade ettiler. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
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