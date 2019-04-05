Son Dakika Haberleri: Lapseki Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Lapseki Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.

Lapseki Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı. Cumhuriyet Halk Partisi adayları Umurbey belde adayı Erdal Doğan ile Çardak Belde adayı Metin Semerci 15 Temmuz Milli Birlik ve Toplantı Salonunda düzenlenen ortak tören ile mazbatalarını aldı. CHP adına Umurbey belde adayı Erdal Doğan 935 rey alarak yüzde 51,49 oy oranına sahip olurken, Çardak belde adayı Metin Semerci bin 511 rey olarak yüzde 56,42 oy oranına ulaşmayı başardı. Belediye Başkanları yaptıkları ortak açıklamada vatandaşlara teşekkür ederek hizmet etme noktasında 5 yıl boyunca aralıksız çalışacaklarını ifade ettiler. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]