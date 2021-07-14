Lapseki Belediye Başkanı: 15 Temmuz'da feribotlar çalışsaydı Lapseki'ye müdahale edilebilirdi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliklerinin '15 Temmuz Gecesi Lapseki ve Türkiye'de Yaşanılanlar' konulu konferansında "Gelibolu'da FETÖ'nün öğrencileri vardı. Feribotları iskeleden kaldırıp seferleri durdurduk. Feribotlar çalışsaydı, Lapseki'ye müdahale edilebilirdi" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı darbe ve işgal girişiminin 5'inci yıl dönümü kapsamında Lapseki'de '15 Temmuz Gecesi Lapseki ve Türkiye'de Yaşanılanlar' konferansı gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu konferans salonundaki programda konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "FETÖ ile ilgili Silahlı Kuvvetlerden örnek vermek gerekirse, öğrenci alımlarında yüzde 100 etkililerdi. Daha önceden onların yerleştirdiği adamlar seçici kurullarda oldukları için kendi adamlarını rahatlıkla askeriyenin içindeki pozisyonlara yerleştirip, kadrolaşıyorlardı. Bunları darbe olduktan sonra ve soruşturmalar esnasında öğreniyoruz. Okula yeni başlayan öğrencileri kendilerinden değillerse disiplinsizlikten atılıyordu ve yerlerine gelenler kendi adamları oluyordu. Kurdukları sistemde kaymakamlar, öğretim görevlileri veya silahlı kuvvetlerden kendilerinden olan kişileri ise her zaman iyi yerlere, ülkenin batı bölgelerine ve terör olmayan bölgelerinde görev verirlerdi. O zamanlar bunları anlayamıyorduk; 15 Temmuz gecesine kadar. Benim görev yaptığım dönemlerde fırtına gibi subaylarımız vardı. Onlar ısrarla kendi adamlarına görev verirlerdi. Öyle bir yapı ki temsilen kendilerini bukalemun gibi gizleyip kamufle oluyorlar. Ayrıca devletimiz bu konuda çok iradeli ve hala operasyonlar devam etmektedir" diye konuştu.

'LAPSEKİLİLER MEYDANLARI DOLDURDU'

15 Temmuz gecesi Lapseki'de yaşananları anlatan Yılmaz, "O gece tabii hepimiz heyecanlıydık ve daha önce yaşanmamış şeyler oluyordu. Vatandaşlar gibi bizler de olayları detaylı şekilde takip ederek, ülkemiz için endişelendik. Kalkışma olduğunu anladıktan sonra o zamanki Kaymakamımız Tahir Şahin ile toplantı yaptık. İlçemizde neler yapabiliriz, onu konuştuk. Çünkü geçmişte olmadığı gibi Silahlı Kuvvetler'in içinden çıkmış bir terör grubunun devlete ve millete başkaldırışı ilk kez oluyordu. Biz de Kaymakamımız Tahir Şahin ile halkın meydanlarda toplanması ve anons yapılması konusunda ortak karara vararak, ilçemizde yaşayanları çarşı meydanında demokrasiye sahip çıkmaya davet ettik. Lapsekililer de tereddütsüz bizlere ve devletine, demokrasisine sahip çıkarak meydanları hınca hınç doldurdu. Gelibolu'da FETÖ'nün Kuleli öğrencileri vardı ve Lapseki'ye geçmeye teşebbüs ettiler. Feribotları iskeleden kaldırıp seferleri durdurduk, boş olarak denize açıldılar. Feribotlar çalışsaydı Lapseki'ye müdahale edilebilirdi. Bunlar planlanmış ve her detayı düşünülmüş bir kalkışma, lakin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde meydanlarımızı doldurup darbecilere karşı dimdik durduk ve darbeyi savuşturduk. 15 Temmuz darbesi ve kalkışma hareketi, genel manada ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti üzerinden tüm ülkemize yapılmak istendi ve halkımız Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla eline bayrağını alıp, tankların, darbecilerin önünde durarak demokrasisine ve devletine sahip çıktı. Ayrıca Lapseki'de de müthiş bir kalabalık vardı ve Lapsekili vatandaşlarımız bizleri hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.