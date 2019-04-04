Son Dakika Haberleri: Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Mazbatasını Aldı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Lapseki'de AK Parti'den belediye başkanı seçilen Eyüp Yılmaz, mazbatasını aldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Lapseki'de AK Parti'den belediye başkanı seçilen Eyüp Yılmaz, mazbatasını aldı.

Lapseki Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonu'ndaki törende Hakim Mehmet Şerif Aktürk tarafından belediye başkanı Yılmaz ve belediye meclis üyelerine mazbataları verildi.

Yılmaz, seçim öncesi söz verdikleri 41 projeyi hayata geçirmek için hemen göreve başlayacaklarını söyledi.

Kendisine bu süreçte destek verenlere teşekkür eden Yılmaz, "Rabbim bize 35 yıl sonra Allah rahmet eylesin Şerafettin Teoman abimizden sonra ikinci dönemde arka arkaya görev yapmayı nasip etti. Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Çalışmalarımıza ara vermeden başlayacağız bir çok projemiz var hepsi hazır ve yarın kazma vurulacak şekilde durmak yok yola devam." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA

Hükümet, AK Parti, Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]