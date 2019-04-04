Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Lapseki'de AK Parti'den belediye başkanı seçilen Eyüp Yılmaz, mazbatasını aldı.
Lapseki
'de AK Parti
'den belediye başkanı seçilen Eyüp Yılmaz
, mazbatasını aldı.
Lapseki Hükümet
Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonu'ndaki törende Hakim Mehmet Şerif
Aktürk tarafından belediye başkanı Yılmaz ve belediye meclis üyelerine mazbataları verildi.
Yılmaz, seçim öncesi söz verdikleri 41 projeyi hayata geçirmek için hemen göreve başlayacaklarını söyledi.
Kendisine bu süreçte destek verenlere teşekkür eden Yılmaz, "Rabbim bize 35 yıl sonra Allah rahmet eylesin Şerafettin Teoman
abimizden sonra ikinci dönemde arka arkaya görev yapmayı nasip etti. Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Çalışmalarımıza ara vermeden başlayacağız bir çok projemiz var hepsi hazır ve yarın kazma vurulacak şekilde durmak yok yola devam." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA
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