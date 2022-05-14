Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz arazilerinde çalışan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika
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Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz arazilerinde çalışan çiftçileri ziyaret etti

14.05.2022 12:28
Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz arazilerinde çalışan çiftçileri ziyaret etti

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçede üretim yapan çiftçileri arazilerinde ziyaret etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçede üretim yapan çiftçileri arazilerinde ziyaret etti.

Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ve Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ile gerçekleştirdiği ziyarette çiftçilere sıcaktan korunmaları için şapka ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü'nü çiftçiler ile tarlada kutladıklarını belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm çiftçilerimizin ve üreticilerimizin günlerini kutluyorum. İnşallah tüm çiftçilerimiz bekledikleri ürünleri alırlar ve iyi fiyata satarlar. Ben de çiftçiyim, bir dönem ziraat odası başkanlığı yapmıştım. Gönlümüz istiyor ki çiftçimiz, üreticimiz para kazansın, emeklerinin karşılığını alabilsinler. Zaman zaman elbette ki dolu, don gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. Konuştuğumuz hep meyvecilik ama kuru tarım da var tabii ki. İlçemizde dünyaca ünlü kirazımız ve çeşitli dünya ülkelerine ihraç olan şeftalimiz var. Temennimiz iyi bir yıl olması yönünde."

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Dünya Çiftçiler Günü, Eyüp Yılmaz, Hisarcık, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz arazilerinde çalışan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz arazilerinde çalışan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika
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