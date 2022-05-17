Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, Bosna Hersekli şehit ve gazi ailelerini ağırladı - Son Dakika
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Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, Bosna Hersekli şehit ve gazi ailelerini ağırladı

17.05.2022 10:49
Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, Bosna Hersekli şehit ve gazi ailelerini ağırladı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bosna Hersek'in Visoko ve Kakanj şehirlerinden gelen 26 kişilik şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bosna Hersek'in Visoko ve Kakanj şehirlerinden gelen 26 kişilik şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Bosna Herkesli aileleri kahvaltıda ağırlayan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, daha önce de Bosna Hersek'ten gelen misafirlerin ilçelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bosna Hersek'i ve Bosna Herseklileri çok sevdiklerini belirten Eyüp Yılmaz, "Sizleri kardeş olarak kabul ediyoruz. Şehit ve Gazi yakınları olmanız bizleri daha da çok mutlu ediyor. Pandemi süreci nedeniyle ilişkilerimiz kesildi. Bundan sonraki süreçte bizler de geleceğiz ve daha önceki yıllarda olduğu gibi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Lapseki Belediyesi olarak daha önceki yıllarda Bosna Hersek'in Zenica şehrine bağlı Pehare köyünde iftar yemeği verdik. Burada olmanızdan son derece memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ziyaret sonunda, Bosna Hersek Şehit ve Gazi Ailelerinin kurduğu Altınzambak Derneği adına Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a tarihi kitap armağan edildi.

Heyet daha sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

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Eyüp Yılmaz, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, Bosna Hersekli şehit ve gazi ailelerini ağırladı - Son Dakika


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