Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, sahil ve pazar yeri projesini anlattı - Son Dakika

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 2021 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Yılmaz, makamında düzenlediği basın toplantısında, belediye çalışmalarını pandemi koşullarına rağmen aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Sadece planlanan bazı yatırımları tam olarak gerçekleştiremediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlçemiz uzun bir sahil şeridine sahip. Bu kapsamda sahil projesi hazırladık. Daha önce yaptığımız planlamada 80 bin metrekarelik sahil projesi alanındaki projelerimizi üç etaba ayırdık. Bir bölümünü tamamlamıştık, ikinci bölümünün ihalesini ise 2021 yılında yaptık. Çalışmalar sürüyor, inşallah 2022 yaz ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü bölümü olan millet bahçesi projelerimiz bakanlık tarafından onaylandı. 2022 yılında bu projeyi de hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Projelerimizden bir başkası ise uzun yıllardır ilçemiz merkezinde yapılan halk ve semt pazarı. Yağmur yağdığında pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız çok sıkıntı çekiyordu ve ayrıca ana yol üzerinde olmasından dolayı sıkıntılar yaşanıyordu. Kapalı pazar yeri çalışmamıza başladık. Haziran ayında inşallah pazar yerini açmış olacağız. Vatandaşımız ayrıca park sorunu yaşamayacak çünkü kapalı pazar yerinin yanında bulunan meyve toplama merkezi yerini de vatandaşımızın araçlarını park etmeleri için açacağız. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah bu projelerimizi Lapsekililere sunmak istiyoruz. Allah'ın izniyle buradan bir kez daha bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, bakanlarımıza, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na çok teşekkür ediyorum."