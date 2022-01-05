Lapseki Belediye meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Lapseki Belediye meclisi 2022'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri katıldı.

Başkan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, yeni yılın ilk toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gündem maddeleri içinde yer alan gizli oylama ile denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Buna göre AK Parti grubundan Metin Yılmaz, Mustafa Kafadar, MHP grubundan Derya Doğan ve İYİ Parti grubundan ise İsmail Sınmaz komisyon üyeliğine seçildi.

Toplantıda, geçmiş yıllarda belediye başkalığı yapmış kişiler ile şehitler ve hayır sever vatandaşların isimleri cadde ve sokaklara verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.