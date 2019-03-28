Lapseki Belediyesi Hayvan Hakları Koruma Kanununu İmzaladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği tarafından " Oylarımız Sokak Hayvanları İçin" konulu kampanya başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği tarafından " Oylarımız Sokak Hayvanları İçin" konulu kampanya başlatıldı.



Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği tarafından "Oylarımız Sokak Hayvanları İçin" konulu kampanya başlatıldı. Dernek üyeleri, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile bir araya gelerek TBMM tarafından kabul edilen Hayvan Haklarının Korunması ile yoğun kısırlaştırma uygulanmasına yönelik protokol imzalandı. Dernek Başkanı Hüveyda Gül mevcut Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın yeniden göreve seçilmesi durumunda oylarımız sokak hayvanlarına projesi kapsamında çalışmalar yapıldığını kaydetti. Atılan karşılıklı imzalar sonrasında sokak hayvanlarının geleceğinin teminat altına alındığının altını çizen Dernek Başkanı Hüveyda Gül, Başkan Yılmaz'a sağ duyulu davranışlarından dolayı teşekkür etti. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bu çevrede sadece insanların yaşamadığını belirterek, "Her canlıya merhamet etmek hem dinen hem de vicdanen boynumuzun borcu" dedi.



İmza töreni sırasında Eyüp Yılmaz'ın eşi Hacer Yılmaz'da kampanyaya destek verenler arasında yer aldı. - ÇANAKKALE

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