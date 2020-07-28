Lapseki Belediyesi işçilerine yüzde 20 zam - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanlığı ile Lapseki Belediyesi arasında bir süredir yürütülen Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte işçilerin maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapılacak.

Lapseki Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Lapseki ilçemizin güzelleşmesi için canla başla çalışan işçi arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Arkadaşlarımız Lapseki ilçemize alın terlerini dökerek güzelleştiriyorlar. Burada yaşayan ilçe halkımız ve dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize hizmet ederek onları memnun ediyoruz. Vatandaşımızın refahı ve huzuru için ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz. Görevde olduğumuz sürece çalışan kardeşlerimizin alın terleri kurumadan, emeklerinin karşılığını ödedik. İmzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi hepinize hayırlı olsun" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Vedat Yılmaz ise; "İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesi ile üyelerimizin ücretlerine yüzde 20 zam gelmiştir. İşçinin alın teri kurumadan emeğin karşılığını ödeyen, sendikamız olarak isteklerimizi geri çevirmeden, alın teri üzerinden pazarlık yapmadan toplu iş sözleşmesini imzalayan Başkan Eyüp Yılmaz'a, şahsım ve sendikamız üyesi işçiler adına teşekkür ederim. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ÇANAKKALE