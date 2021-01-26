Lapseki Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti verecek - Son Dakika

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 2 Şubat'tan itibaren psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başlayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik sıkıntılara da yol açtığını belirtti.

Bu kapsamda haftanın iki günü çeşitli yaş gruplarına yönelik danışmanlık hizmeti vereceklerini duyuran Yılmaz, "Başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız psikoloğumuzdan destek almak amacıyla belediyemize başvurabilir." ifadesini kullandı.