Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı - Son Dakika

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı

6 saat önce

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 2 bin adet yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 2 bin adet yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yardım kolileri belirlenen adreslere tek tek elden teslim ediliyor. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin yaptığı: "Lapseki sosyal destek gurubumuz kurulduğu bugüne kadar 850 vatandaşımızın talebini yerine getirdi. Bununla birlikte ekiplerimiz belediye çalışanları ile birlikte alanda ihtiyaçlara yönelik tespit çalışması yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte ilçemizde faaliyette bulunan iki büyük firma yetkilileriyle görüştük. Sağ olsunlar 2 bin adet gıda kolisi yardımında bulundular. Lapseki Vefa Grubu olarak bugün dağıtımını gerçekleştireceğiz. Biz bütün ihtiyaçları karşılamak için görev başındayız. 'Evde Kal Lapseki' diyerek tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise; "Bizlere 2 bin koli erzak temin ettiler. Kendilerine Teşekkür ediyorum. Elbette ki hükumetimizin ve devletimizin yaptığı işlerde var. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. 65 yaş üstü ve mağdur olan kesimlere gerekli destekleri veriyorlar. Lapsekililer olarak kurallara uyuyoruz ve uymaya devam ediyoruz. Daha çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ailelerin yüzü güldü

Maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyeti, Lapseki ilçe merkezi, belde ve köylerde 2 bin ihtiyaç sahibi aile belirledi. Lapseki Vefa Hizmet Gurubu aracılığıyla adreslere dağıtılan yardım kolilerini alan vatandaşların yüzü güldü. Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında işleri bozulan ve zor durumda kalan Şen mahalle sakinleri " Allah devletimize zeval vermesin" diyerek memnuniyetlerini ifade etti

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı

Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:59 Kaynak: İHA

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