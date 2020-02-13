Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda toplam 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda toplam 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lapseki'de bulunan 2 şüpheli araçta arama yapıldı. 16 AEG 082 ve 16 YCA 42 plakalı araçlarda yapılan arama neticesinde 16 AEG 082 plakalı araçta 200 adet boş filtre makaron, bin 900 adet mavi kutuların içerisinde de toplamda 380 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Her iki araç sürücüsü olan R.Y. ve A.Y. isimli şahıslar cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı
Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı Kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı: Babam gibi severdim

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:03:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]