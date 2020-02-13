Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

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Lapseki'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
6 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda toplam 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda toplam 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lapseki'de bulunan 2 şüpheli araçta arama yapıldı. 16 AEG 082 ve 16 YCA 42 plakalı araçlarda yapılan arama neticesinde 16 AEG 082 plakalı araçta 200 adet boş filtre makaron, bin 900 adet mavi kutuların içerisinde de toplamda 380 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Her iki araç sürücüsü olan R.Y. ve A.Y. isimli şahıslar cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE
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