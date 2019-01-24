Lapseki'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı hizmet binasında teşkilat üyelerinin katılımıyla aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı hizmet binasında teşkilat üyelerinin katılımıyla aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer
, ilçe merkezinde mevcut Belediye Başkanı ve 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkan Adayı Eyüp Yılmaz
ile yola devam edilirken, Çardak
beldesinde Ahmet Öztürk
, Umurbey
beldesinde Nail Pekşen ile bayrak değişikliğine gidildiğini hatırlattı. "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı" diyen Özer, hayal denilen birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, altyapı, temiz içme suyu, doğal gaz gibi tamamlanan birçok yatırıma atıfta bulundu. Belediye başkan adayları yaptıkları ortak açıklamada yeni projelerle daha yaşanabilir bir çevreye kavuşacaklarını ifade ederek en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını kaydettiler. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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