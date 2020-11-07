Lapseki'de AK Parti'ye 800 yeni üye kaydı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı bir haftada 800 yeni üye kaydı yaptı.

Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, "Bir hafta gibi kısa bir sürede partimize 800 yeni üye kaydı yaptık, inşallah yıl sonuna kadar bu sayı bin 500 olacak." dedi.

Ergin AK Parti iktidarının 18. yılını idrak ettiklerini, Türkiye çapında başlatılan üye kayıt çalışmalarına ilçelerinde devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı olarak genel merkezimizin ve il başkanlığımızın bizlerden talep ettiği şekliyle, her üye bir fidan kampanyası ile başlattığımız süreci geçtiğimiz hafta, yani bir hafta süre içerisinde 800 yeni AK Parti üyesi kazandırmak suretiyle bu sürece Lapseki ilçe teşkilatı olarak bizler de katkı sunduk. Hedefimiz inşallah yıl sonuna kadar üye sayımızı o bir haftada yaptığımız 800 üye sayımızın üzerine 700 üye daha koyarak 1500 üyeye çıkaracağımıza inanıyorum."