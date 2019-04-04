Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Ak Partili Yılmaz, Mazbatasını Aldı

Lapseki'de Ak Partili Yılmaz, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, tekrar belediye başkanı seçilen AK Partili Eyüp Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Lapseki'de Ak Partili Yılmaz, Mazbatasını Aldı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, tekrar belediye başkanı seçilen AK Partili Eyüp Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Lapseki'de Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Eyüp Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanlığı'nı 2'nci kez kazandı. Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, belediye meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı kapsamında parti temsilcileriyle Lapseki Adliyesi'ne gelen Başkan Eyüp Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Şerif Aktürk'ten mazbatasını aldı.

'HİZMET NOKTASINDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ'

Bugüne kadar 4 mazbata aldığını belirten Başkan Yılmaz, "Bunlar, muhtarlık, il genel meclis üyeliği ve iki belediye başkanlığı. Lapseki Belediye Başkanlığı'nı ise 35 yıl sonra ilk kez üst üste kazanmanın onurunu yaşıyorum. Tüm hemşehrilerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lapseki'ye hizmet etme noktasında üzerimize düşeni layıkıyla yapacağız" dedi. 

Mazbatasını alan Başkan Yılmaz, daha sonra belediye binası önünde partililerle bir araya geldi.

- Lapsekiçanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:56 Kaynak: DHA

Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, Kazanan Adayları 13 Nisan'da Açıklayacak Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Nevşehir 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:15:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Ak Partili Yılmaz, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]