Lapseki'de Alparslan Türkeş İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
58 dakika önce
Çanakkale'nin Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş'in 22'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.
Çanakkale
'nin Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) İlçe Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş
'in 22'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.
Lapseki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı tarafından merhum Alparslan Türkeş'in 22'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu. Gazi Süleyman Paşa
Camisinde dün Akşam namazından sonra okunan Mevlid-i Şerif sonrasında din görevlileri tarafından dualar edildi. Kılınan Yatsı namazının ardından vatandaşlara ikram yapıldı. Programa katılanlar arasında MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan
, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri yer aldı. Lapseki MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, " Milliyetçi hareketin önderi Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:40 Kaynak: İHA
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