Son Dakika Haberleri: Lapseki'de 'Amatör Spor Kulüpleri Haftası' faaliyetleri
Son Dakika Güncel Lapseki'de 'Amatör Spor Kulüpleri Haftası' faaliyetleri

Lapseki'de 'Amatör Spor Kulüpleri Haftası' faaliyetleri

52 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Amatör Spor Kulüpleri Haftası" etkinlikleri öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başladı.

Lapseki'de 'Amatör Spor Kulüpleri Haftası' faaliyetleri, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Haftası" etkinlikleri öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başladı.


Amfi tiyatroda bir araya gelen sporcular bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşını hep bir ağızdan okudu. Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi Karate Takımı gösterisini sundu. Lapseki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Zafer Çelik, her yıl ekim ayının ikinci haftasında bu hafta etkinliklerinin gerçekleştiğini hatırlatarak, "Amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, halkımızın spora özendirilmesine ve yeni bireylerin spora kazandırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca gençlerimizde spor bilinci ve kültürü oluşturulması adına hafta boyunca farklı spor alanlarında organizasyonlarımızı düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.


Amfi tiyatroda gerçekleştirilen kutlamalara Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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