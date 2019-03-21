Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Lapseki'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Lapseki'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Lapseki'de görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Duygu Çoturoğlu, slayt gösterimi yardımıyla bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Lapseki Müftülüğünden yapılan açıklamada personellere yönelik farklı alanlarda eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale, Lapseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]