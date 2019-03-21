Lapseki'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
1 saat önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Lapseki'de görev yapan müftülük personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü
'nde görevli Psikolog Duygu Çoturoğlu, slayt gösterimi yardımıyla bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Lapseki Müftülüğünden yapılan açıklamada personellere yönelik farklı alanlarda eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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