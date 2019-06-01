Lapseki'de bayram tedbirleri

Lapseki ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında trafik tedbirleri artırıldı.

Lapseki ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında trafik tedbirleri artırıldı.

İlçe Kaymakamı Tahir Şahin başkanlığında düzenlenen ve trafik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Tarkan Kanra, Emniyet Müdürü Adnan Yenici ve Milli Eğitim Müdürü Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan katıldı.

Toplantıda, bayram tatili süresince ilçe genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması amacıyla bayram öncesi ve sonrasını da kapsayacak düzenlemeler görüşüldü.

Bu hazırlıkların vatandaşların huzurlu bir bayram tatili geçirmeleri için olduğunu belirten Şahin, "Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahatlerini tamamlamaları için tüm birimlerimizle, belediye zabıtalarımızla koordine içinde çalışmalarını yerinde gözlemledik. Bütün arkadaşlarımızın üst düzeyde görev bilincine sahip olduklarını yapmış olduğum denetimlerde gördüm. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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