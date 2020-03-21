Lapseki'de belediye ekipleri pazarcı esnafa eldiven dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki'de belediye ekipleri pazarcı esnafa eldiven dağıttı - Son Dakika

Lapseki'de belediye ekipleri pazarcı esnafa eldiven dağıttı

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, halk pazarında esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eldiven dağıttı.

Lapseki'de belediye ekipleri pazarcı esnafa eldiven dağıttı, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, halk pazarında esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eldiven dağıttı.

İlçede cumartesi günleri kurulan halk pazarına gelen ekipler, Pazarcılar Derneği ile yaptıkları çalışmada esnaflara koronavirüse karşı uyarı broşürleri verdi.

Esnafa hijyen kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunan ekipler, eldiven dağıtımı gerçekleştirdi.

Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ile yaptıkları ortak çalışmanın esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çanakkale, Lapseki, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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