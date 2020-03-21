Lapseki'de belediye ekipleri pazarcı esnafa eldiven dağıttı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, halk pazarında esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eldiven dağıttı.

İlçede cumartesi günleri kurulan halk pazarına gelen ekipler, Pazarcılar Derneği ile yaptıkları çalışmada esnaflara koronavirüse karşı uyarı broşürleri verdi.

Esnafa hijyen kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunan ekipler, eldiven dağıtımı gerçekleştirdi.

Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ile yaptıkları ortak çalışmanın esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.