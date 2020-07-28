Lapseki'de buğday tarlasında yangın - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Dalyan mevkiinde daha önce hasat edilen buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü.

Olay yerine 2 adet Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme arazözü ile Lapseki Belediyesi bünyesinde yer alan bir adet itfaiye ve greyder sevk edildi. Tarlada çalışan işçiler, tellerin arasından geçen kuş sürüsünün şaseye neden olduğunu ve yangının bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Büyümeden kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Tarlada soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE