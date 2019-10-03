Son Dakika Haberleri: Lapseki'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri
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Lapseki'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri

50 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" sebebiyle Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin'i makamında ziyaret etti.

Lapseki'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" sebebiyle Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin'i makamında ziyaret etti.


Ziyaret sonrası yeni hizmete giren İskele Şehitler Camii'ne geçen öğrenciler, İlçe Müftüsü Sezgin ve din görevlilerinden bilgiler aldılar. Lapseki Şehitler Camii imamı Emin Şahin program sonunda öğrencilere hurma ikramında bulundu. - ÇANAKKALE

İbrahim Sezgin, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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