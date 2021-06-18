ÇANAKKALE - "36. Geleneksel Lapseki Kiraz Festivali" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edilen "36. Geleneksel Lapseki Kiraz Festivali" yerine düzenlenen kiraz yarışmasında birinciliği Ahmet Aksoy kazandı.

Üreticilerin büyük emek vererek yetiştirdiği çay bardağına bile sığmayan kirazlar jüri önüne çıktı.

İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada jüri üyeleri üreticilerin kirazlarını tat, aroma, büyüklük, ağırlık, dayanıklılık ve görsellik ölçütleriyle değerlendirdi.

"Ziraat 900" kategorisinde Ahmet Aksoy birinci, Orhan Aktuğ ikinci, Hasan Kerem Doğan üçüncü, Mehmet Şen dördüncü, Yağmur Pekşen beşinci oldu.

Diğer kategoride de birinciliği Mücahit Şen, ikinciliği Mustafa Gündüz, üçüncülüğü Emine Oktay, dördüncülüğü Fatma Okutucu, beşinciliği ise Hasan Dilara Güngör elde etti.

Yarışmada birincilere 4 bin, ikincilere 2 bin 500, üçüncülere 1500, dördüncülere bin, beşincilere 750 lira ödül verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilçelerinin çok önemli günlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yılki yarışmaya 34 üreticinin katıldığını belirten Yılmaz, "Her gecen yıl üreticilerimiz yarışmaya biraz daha teveccüh gösteriyorlar. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Üreticimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için Lapseki kirazını tanıtmak ve üreticimizin daha iyi pazarlamalarını sağlamak amacımız. Lapseki kirazının yüzde 65'i ihraç olan kiraz. Çanakkale genelinde ise yetişen kirazın yüzde 50'si Lapseki'de yetişiyor. 12 bin dekar alanda kiraz üretimi var. Pandemi dolayısıyla maalesef son iki yıldır kiraz festivalimizi istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Bundan önceki yıllarda bir hafta dolu dolu kiraz festivali kutluyorduk. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah pandemi kalkarsa Lapsekililer ve bizi izleyenler bilsinler ki bir hafta dolu dolu uluslararası bir kiraz festivali yapacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.