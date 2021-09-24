Lapseki'de "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Çanakkale'de damlama sulama yöntemiyle çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması amacı ile "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" Lapseki'de tanıtıldı.

Lapseki'ye bağlı Doğandere köyünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün tarımsal üretimin arttırılması için söz konusu projeyi başlattığını söyledi.

Proje kapsamında 11 üreticiye, 4 bin 800 kilogram çeltik tohumunun yüzde 75 hibe ile verildiğini anlatan Kaçan, "178 dekarlık alanda proje kapsamında çeltik ekimi yapılmıştır. Salma sulama ile 152 dekarlık tarım arazisinde çeltik yetiştirilmekte olup, toplam 330 dekarlık alanda çeltik üretimi yapılmaktadır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise "Ülkemiz ve tüm dünya genelinde her geçen gün su kısıtları olmaya başladı. İklim değişikliği sebebiyle dünyanın her yöresinde iklimdeki farklılıklar nedeniyle yağmurların düzensiz yağması nedeniyle birtakım sıkıntılar oluşmaya başladı tabi ki çeltik ürünü de klasikleşmiş bir şekliyle su içerisinde yetiştirilir fikri herkes tarafından benimsenmiş ve kanıtlanmış. Biz buna farklı bir boyut getirmek istedik. Son üç yılda özellikle Biga ilçemizde çeşitli alanlarda üreticilerimize sürekli dirsek temasında bulunduk ve yaptığımız uygulamalarda baktık ki damla sulamayla çeltik ekimi de yapılabiliyor. Geçtiğimiz yıl Biga ilçemizde 550 dönümlük alanda üreticilerimiz tarafından kendi imkanlarıyla dama sulamayla çeltik üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl Lapseki olarak baktığımızda 184 dekarlık bir alanda çeltik damla sulama ekimi yapıldığını görüyoruz ve 11 çiftçimiz yüzde 75 hibeli çeltik üretimi yaptılar ürünler oldukça güzel kendilerini kutluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Özel İdare Müdürü Özgür Sürer, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, çevre köy muhtarları ve üreticiler katıldı.