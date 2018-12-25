Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı

Lapseki'de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı

57 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 12 çiftçiye, 60 damızlık düve dağıtıldı.

Lapseki'de Genç Çiftçilere Damızlık Düve Dağıtıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında hak sahibi 12 çiftçiye, 60 damızlık düve dağıtıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bakanlığın 2016'da başlattığı projenin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye genelinde başlatılan bu projenin örnek bir proje olduğunu hatırlatan Karadağ, "Özellikle 18-40 yaş arası genç çiftçilerimizin istifade etmesi anlamında çok büyük önem arz etmektedir. Çanakkale için konuşuyorum, Genç Çiftçi Projesi kapsamında verdiğimiz desteklemeler neticesinde yaptığımız takiplere göre ciddi anlamda bir sayıya ulaştık. Sizlerden tek isteğimiz var. Verdiğimiz büyükbaş hayvanlara iyi bakmanız." dedi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan ise proje sayesinde hayvancılık konusunda da eğitimler yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 12 çiftçiye 60 damızlık düve dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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