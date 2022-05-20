Lapseki'de gençlik konseri düzenlendi - Son Dakika
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Lapseki'de gençlik konseri düzenlendi

20.05.2022 11:04
Lapseki'de gençlik konseri düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sakiler grubu konser verdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sakiler grubu konser verdi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından izleyicilere hitap eden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bayram dolayısıyla düzenledikleri konsere katılanlara teşekkür etti.

Sakiler'in en güzel şarkılarını burada seslendirdiğini anlatan Yılmaz, "Siz değerli gençlerimiz için bu konserleri düzenledik. Sizler bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizsiniz. Bütün çalışmalarımızı sizler için yapıyoruz. Lapseki'miz ve sizler en güzel organizasyonları hak ediyorsunuz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Grup üyeleri de ilçe halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek, Lapseki'ye yeniden gelmek istediklerini belirtti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, grup üyelerine çiçek takdim etti.

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Kaynak: AA

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