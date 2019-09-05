Lapseki'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde hırsızlık zanlısı tutuklandı.



T.S. isimli vatandaşın evinde hırsızlık olduğu ihbarının alınması üzerine Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığından 2 asayiş timi görevlendirildi. Önceki gece saat 01: 00 sıralarında gerçekleşen olay ile ilgili görevlendirilen timler, ev ve çevresinde araştırma ve inceleme yaptığı sırada bahse konu evin camının kırılarak evin içerisinden bir şahsın kaçtığını tespit ettiler. Ev ve çevresinde yapılan araştırma sonucunda, S.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın kaçmak için evin camını kırdığı esnada kollarında kesik meydana geldiği ve yaralandığı tespit edildi. Yaralı olarak yakalanan şüpheli S.D. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 2 evden hırsızlık ve 5 kasten yaralama suçundan ceza aldığı tespit edildi.



Şüpheli şahsın yapılan tedavisi sonrası yer göstermesi sonucu 1 adet kasatura bıçak, 1 adet tornavida, 9 adet kol saati, 1 adet kamera, 1 adet çakı, 1 adet tesbih, 3 adet altın bilezik, 15 adet altın kolye, 4 adet yüzük, 2 adet kol düğmesi, 14 adet metal bileklik, 65 adet Eski 100 lira, 28 adet eski 500 lira, 20 adet eski 5 bin lira, 26 adet eski 10 bin lira, 14 adet eski 10 lira, 12 adet eski 2,5 lira, 14 adet eski 25 kuruş, 7 adet eski 25 bin lira, 4 adet eski bin lira, 3 adet eski PTT jetonu, 3 adet İETT jetonu, 1 adet 20 cent ele geçirildi. Şüpheli S.D çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ÇANAKKALE