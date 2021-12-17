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Lapseki'de içme suyu şebekesinde oluşan sorunun giderilmesine çalışılıyor - Son Dakika

Lapseki'de içme suyu şebekesinde oluşan sorunun giderilmesine çalışılıyor

17.12.2021 14:39
Lapseki'de içme suyu şebekesinde oluşan sorunun giderilmesine çalışılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde içme suyu şebekesinde yaşanan sorun giderilinceye kadar bu suyun içilmemesi uyarısında bulunuldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde içme suyu şebekesinde yaşanan sorun giderilinceye kadar bu suyun içilmemesi uyarısında bulunuldu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Aralık'ta ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından Bayramdere Barajı havzasından akan çamurlu suyun arıtma tesisinde sıkıntılara yol açtığını duyurdu.

Bu süreçte akan bulanık su nedeniyle vatandaşlardan şikayetler geldiğini, aşırı yağışların Bayramdere'den arıtma tesisine gelen suyu etkilediğini belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Arıtma suyu tesisimizdeki mühendislerimiz ve çalışanlarımız tarafından kimyasal ve fiziksel arıtma tekniği ile suyu en azından bulanık dahi olsa insana zararlı olmayan bir şekilde yani mikrobiyolojik açıdan bir sakınca yaratmayacak düzeyde şehre verilmeye devam edildiğini söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın bu sürecin geçici olduğunu bilmelerini istiyorum. Önümüzde daha kış şartları mevcut. Yer yer bu sıkıntıları yaşayabiliriz. Lapseki Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza temiz suyu bir an önce tedarik etmeye çalıştığımızı belirtmek isterim."

Yılmaz, sorun giderilinceye kadar şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Lapseki'de içme suyu şebekesinde oluşan sorunun giderilmesine çalışılıyor
Lapseki'de içme suyu şebekesinde oluşan sorunun giderilmesine çalışılıyor

Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Aralık, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lapseki'de içme suyu şebekesinde oluşan sorunun giderilmesine çalışılıyor - Son Dakika


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