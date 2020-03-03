Lapseki'de İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lapseki'de İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika

Lapseki'de İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için mevlid-i şerif okutuldu.

Lapseki'de İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için mevlid-i şerif okutuldu.


Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'nde yatsı namazına müteakip düzenlenen programda Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim'den sureler okundu. İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin cemaatle birlikte toplu dua yaptı. Kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Şehitler anısına düzenlenen programda Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Türken Altıngöz, idari amirler ve siyasiler de yer aldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler

Son Dakika Haberleri
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel
15:43 Nebahat Çehre: Gribe yakalandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lapseki'de İdlib şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]