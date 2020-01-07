Lapseki'de kar yağışı - Son Dakika
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Lapseki'de kar yağışı

14 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı dağ köylerinden Harmancık, Üçpınarlar, Yaylalar, Balcılar, Beyçayır, Dumanlı ve Kırcalar yollarında kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarında iki greyder ve iki kepçeyle kar ile mücadele çalışmalarını gece de sürdürdü.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki'nin en yüksek bölgelerinde bulunan Harmancık ve Üçpınar köyleri arasında kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Ekiplerin yolları açık tutmak için aralıksız çalıştığını belirten Özer, "Bu bölgelerde yoğun kar yağışı var ve tipi şeklinde devam ediyor." dedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Engin de ekiplerin iki bölgede yoğunlaştığını aktardı.

Şahinli ve Beyçayır köylerinde bir ekibin, Umurbey beldesi civarında da başka bir ekibin görev başında olduğunu dile getiren Engin, "Biz de çalışma arkadaşımla gece yarısı zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edip hem 'Kolay gelsin' demek hem de çalışmalar hakkında bilgi almak istedik. Buraya geldiğimizde öğrendik ki bu bölgede bulunan 5-6 köyümüzde elektrik kesintisi var. Yetkili arkadaşları aradık. Arızayı tespit etmişler ve onarım çalışmasına başlamışlar." diye konuştu.

Harmancık, Çanakkale, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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