Lapseki'de kar yağışı - Son Dakika
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Lapseki'de kar yağışı

21 dakika önce

Lapseki ilçesinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, açıldı.

Lapseki ilçesinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde gece yarısından sonra başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti.

Yağışın ardından yolların karla kapanması nedeniyle araçlar, zor anlar yaşadı.

Bunun üzerine, İl Özel İdaresi'ne ait greyderler, yolda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, dağ köylerinden Beyçayır'ın muhtarının kendilerini aradığını belirterek, köyde cenaze olduğunu, vatandaşların kapanan yollar yüzünden köye ulaşamadığını söyleyerek, "Biz de iş makinesini yola çıkarttık ve yollar temizlendi. Kapalı köy yolumuz yok." dedi.

Lapseki'de kar yağışı

Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:27 Kaynak: AA
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