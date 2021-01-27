ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Gece yarısından sonra başlayan yağış nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Ergin ile çalışma yapılan köy yollarında incelemelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, "Kar yağışı üst kesimlerde devam ediyor. Şu an 20-30 santimetre kadar var. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı köy yolumuz yok, çalışmalar gece boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.