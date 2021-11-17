Lapseki'de KKYDP tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Lapseki'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) tanıtım toplantısı düzenlendi.
Belediye Sahil Sosyal Tesislerindeki toplantıda düzenlenen programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, destekleme programı usul ve esasları hakkında bilgi verdi.
Kaçan, KKYDP hibe programı kapsamında müracaatların başladığını belirterek, bu konuda destek almak isteyenlerin en kısa sürede başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.
Toplantıya Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, il genel meclisi üyeleri Halil Özer, Hasan Engin ile Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehdi Arıcı, çiftçiler ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
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