Lapseki'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Lapseki'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Lapseki Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Lapseki'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Lapseki Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Özel kıyafetli ekipler, hazırladıkları karışımlar ile ilçede ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaçlama çalışmasıyla koronavirüse karşı tedbir amaçlı etkin mücadelenin sağlanmasını amaçladıklarını bildirdi.

İlçe genelindeki kamu kurumları, camiler, otobüs durakları, dolmuşlar, terminal ve otobüsler, kahvehaneler ve umumi tuvaletler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarının ilaçlanacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'nin şu anda gündemi koronavirüs. Bizde bu virüs ile ilgili ilçemizde Kaymakam Tahir Şahin başkanlığında kamu kurum amirleri sivil toplum kuruluşları ve esnaflarımız ile bir toplantı yaptık. Bu sabah itibarıyla tüm ilçemizi bütünüyle beldeler ve köylerimiz dahil olmak şartıyla toplumun, vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarına yönelik çalışmaya başladık. Okullarımızı ise öğrencilerimiz okuldan çıktıktan sonra ilaçlama yayacağız. Tüm ilçemizi köy ve beldelerimizi 3 gün içinde ilaçlamayı hedefliyoruz."

Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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