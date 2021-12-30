Lapseki'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada dereceye giren öğrencilerin bölge yarışlarında Çanakkale'yi temsil etme hakkı kazanacağını bildirdi.

Büyük, "Bu şekilde Türkiye finaline kadar devam ediyor. Maksat burada öğrencilerimiz arasında bu işi çok iyi yapanlar var, onları teşvik etmek ve onları motivasyon etmek için yapılan yarışma bunlar tüm öğrencilerimizi kutluyorum yarışmaya katılımlarından dolayı." dedi.

Lapseki İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada, Biga İmam Hatip Ortaokulu birinci, Çanakkale Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasına ise birinciliği Biga İmam Hatip Ortaokulu, ikinciliği Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.

Genç Bilaller Ezan Okuma kategorisinde de Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği, Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği, Çanakkale Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncülüğü kazandı.