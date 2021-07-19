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Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu - Son Dakika

Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu

19.07.2021 12:30
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla küçük ve büyükbaş hayvan pazarı kuruldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla küçük ve büyükbaş hayvan pazarı kuruldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve toplama merkezi arkasında yer alan boş araziye kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvan pazarı kuruldu. Arife gününde küçükbaş hayvan fiyatları bin lira ile 2 bin 500 lira arasında alıcı beklerken büyükbaş hayvan fiyatları 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Vatandaşlar kurbanlıklarını alıp araçlara yüklerken bazıları da bayram gününü bekleyerek daha ucuza alabilmek için sıkı pazarlık yapmayı planlıyor.

Resmi ekipler pazar yerinde denetlemede

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile ekipler, pazar yerinde satışa sunulan hayvanların küpe numarası kontrolü, yaşları ve aşılama karnelerini kontrol ediyor. Lapseki Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 60 traktör ve 14 ağıldan oluşan pazar yerinde denetlemeleri sürdürerek vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlıyor. - ÇANAKKALE

Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu

Kurban Bayramı, Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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