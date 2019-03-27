Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Kütüphane Haftası Etkinlikleri

Lapseki'de Kütüphane Haftası Etkinlikleri

41 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda ilköğretim öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Lapseki'de Kütüphane Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda ilköğretim öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Lapseki'de "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda ilköğretim öğrencileri tarafından program düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sunumda haftanın önemine binaen konuşmalar gerçekleşti. İlköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan kitap tanıtımlarına ilgi gösteren Kaymakam Tahir Şahin, içerik hakkında kısa bilgiler aldı. Ödül töreninde yer aldığı etkinlikte Umurbey Kütüphanesinde en çok kitap okuyan öğrencilerden Mehmet Kerem Çetin, Resul Muzultay, Şükrü Kurt hediyeleri aldı. İlçe genelinde bir yılda en çok kitap okuma dalında 275 kitapla Irmak Tırış, 140 kitapla Anıl Yılmaz, 90 kitapla Suat Barış dereceye girdi. Ayrıca 3 yaşında okumayı öğrenen 1. sınıf öğrencisi Zühre Kabakuş bir yılda 90 kitap okuyarak "Kitap Kurdu" unvanını kazandı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonuna iştirak edenler arasında Kaymakam Tahir Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, idari amirler ve öğrenciler yer aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Lapseki, Kütüphane Haftası, Güncel
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