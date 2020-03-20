Lapseki'de meyve üreticilerinden Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gönüllü meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçenin tamamını ilaçladı.

Gönüllü çiftçiler, traktörlerinin arkasına taktıkları sistemle ilçeyi dezenfekte etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilk günden beri koronavirüsle mücadeleye önem verdiklerini belirtti.

Kurulan ekiple 284 iş yeri, tüm toplu taşıma araçları, kamu binaları, camiler, kahvehaneleri ilaçladıklarını aktaran Yılmaz, "Bize başvuran vatandaşlarımızın evlerini de ilaçladık. Bugün de gönüllü meyve üreticilerimiz ile tüm ilçeyi yeniden dezenfekte ediyoruz." dedi.

Yılmaz, "Gönüllü 15 meyve üreticisi, traktörlerinin arkasına taktıkları sistemle bu akşam ilçeye 15 ton kadar ilaç attı. Meyve traktörlerini getirdiler. Biz de ilaç verdik. Kendilerini bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.