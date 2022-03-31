Lapseki'de öğrenci ve öğretmenler açık havada kitap okudu - Son Dakika
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Lapseki'de öğrenci ve öğretmenler açık havada kitap okudu

31.03.2022 10:00
Lapseki'de öğrenci ve öğretmenler açık havada kitap okudu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Reading is My Life" isimli e-Twinning projesi kapsamında açık havada kitap okuma etkinliği düzenledi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Reading is My Life" isimli e-Twinning projesi kapsamında açık havada kitap okuma etkinliği düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan'ın da katıldığı etkinlikte, Lapseki sahiline gelen öğrenci ve öğretmenler kitap okudu.

Okulun Türkçe Öğretmeni Fatma Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklama, etkinliğe velilerin de destek verdiğini söyledi.

Projenin amacının kitap okuma adına farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Kılıçaslan, "Yüksek katılımın olduğu bu etkinlikte hep birlikte okumak, yaşamaktı dedik. Ayrıca Kütüphaneler Haftası'nda bu etkinliği yaparak bu haftanın önemine de dikkat çekmiş olduk." ifadesini kullandı.

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Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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