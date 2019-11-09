Son Dakika Haberleri: Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu
Son Dakika Güncel Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu

Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu

7 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3-9 Kasım arasında kutlanan "Organ ve Doku Haftası" dolayısıyla sağlık personelleri tarafından bilgilendirme standı açıldı.

Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3-9 Kasım arasında kutlanan "Organ ve Doku Haftası" dolayısıyla sağlık personelleri tarafından bilgilendirme standı açıldı.


Lapseki İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, başlatılan kampanyaya dikkat çekmek için Lapseki'den geçen Bursa- İzmir (D-200) kara yolu üzerine "Organ Bağışla, Hayat Kurtar" sloganıyla pankartlar astı. Belirlenen noktalarda açılan stantlarda vatandaşlara broşür dağıtılarak organ bağışının önemi anlatıldı. Görevli sağlık personelleri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ yetmezliği sebebiyle bağış bekleyen hastalar olduğunu vurguladı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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