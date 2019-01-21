Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Öykü Arin İçin Kan Bağışı Kampanyası Gerçekleştirildi

Lapseki'de Öykü Arin İçin Kan Bağışı Kampanyası Gerçekleştirildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e uygun kök hücre bulabilmek için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Lapseki'de Öykü Arin İçin Kan Bağışı Kampanyası Gerçekleştirildi, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e uygun kök hücre bulabilmek için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dalyan Mahallesi Muhtarı Volkan Çakır'ın bireysel girişimleri ve Kızılay'ın ortak çalışmasıyla Plevne Orta Okulu kapalı spor salonunda gönüllü vatandaşlar tarafından kan bağışı yapıldı. Mahalle Muhtarı Volkan Çakır, " Bir haber kanalında Öykü Arin'in mikroskopla kanser hücrelerine bakılıyordu. Seni yeneceğim diye bağırınca çok duygulandım. Ben annemi akciğer kanserinden kaybettim ve manevi ablamın kız çocuğu da lösemi hastası. Bende kendi mahallemde bir kampanya düzenlemeye karar verdim. Kızılay yetkilileri, Kaymakam Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile görüşerek destek aldım. Kan bağışı kampanyası tahminimden de büyük oldu. Kızılay koordinatörleri ile görüşünce diğer ilçelerden de arayanlar oldu. Çalışma alanımız genişledi. Çanakkale Merkez ve diğer ilçelerimizde de kampanya düzenledik. Hem Öykü Arin için hem de Türkiye genelinde çok acil olan 400 hasta için bağış kampanyası düzenledik. Eğer Öykü Arin için uyumlu kök hücre bulunamazsa bile belki başka bir çocuğa ya da kişilere faydamız olsun istedik. Herkes sağ olsun uygun donör bulunması için destek oldu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

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