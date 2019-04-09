Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Özel Eğitimli Çocuklar İçin Basketbol Kursu Açıldı

Lapseki'de Özel Eğitimli Çocuklar İçin Basketbol Kursu Açıldı

7 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde özel eğitimli çocuklara yönelik basketbol kursu açıldı.

Lapseki'de Özel Eğitimli Çocuklar İçin Basketbol Kursu Açıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde özel eğitimli çocuklara yönelik basketbol kursu açıldı.

Lapseki'de özel eğitimli çocuklara yönelik basketbol kursu açıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, Plevne Kapalı Spor Salonunda hizmete giren özel eğitimli basketbol kursu öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kaymakam Tahir Şahin beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz öğrencileri ziyaret ederek, forma ve basketbol topu hediye etti. Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz antrenmanları yakından izleyerek öğrencilerle sohbet etme imkanı buldu. Kaymakam Şahin, "Bugün çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk" diyerek sosyal sorumluluk açısından örnek bir çalışma olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Plevne Kapalı Spor Salonunun eksiklerinin tamamlanarak yeniden hizmete girmesiyle öğrencilere yönelik güzel bir çalışma ortamı oluştuğunu hatırlattı. Özel eğitimli öğrencileri ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, sosyal sorumluluk bilincinde olarak çalışmalara destek vereceklerini söyledi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:02 Kaynak: İHA

Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, basketbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Av Yasağı Öncesi Balık Tezgahları Doldu Taştı Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Özel Eğitimli Çocuklar İçin Basketbol Kursu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]